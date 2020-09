Der Startrainer ist die Nr. 1 im neuen Marketingkonzept. Mit mehreren berühmten Fussballern wird zur Zeit verhandelt. Auch Neymar gehört dazu. Was macht die Börse daraus? Das lasen Sie in der aktuellen Actien-Börse bereits am Samstag.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

ADIDAS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de