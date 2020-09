Medienmitteilung

Halbjahresergebnisse 2020 trotz COVID-19 in der Gewinnzone

Die Burkhalter Gruppe schliesst das erste Halbjahr 2020 trotz COVID-19 in der Gewinnzone ab. Der Gewinnrückgang ist hauptsächlich auf die aus den Schutzmassnahmen resultierenden Ineffizienzen, die unerwartete Verschiebung von Projekten und den teilweisen Stillstand der Baustellen in der Romandie und im Tessin zurückzuführen. Das Management der Burkhalter Gruppe strebt für das gewöhnlich ertragsstärkere zweite Halbjahr 2020 die in den Vorjahren übliche EBIT-Marge von ca. 6% an. Dies setzt allerdings voraus, dass die Beeinträchtigungen durch COVID-19 nicht wieder zunehmen.

Zürich, 7. September 2020

Die Burkhalter Gruppe schliesst das erste Halbjahr 2020 zum Stichtag 30. Juni 2020 wie folgt ab: Das Betriebsergebnis (EBIT) beläuft sich auf CHF 2.7 Mio. (Vorjahr CHF 11.4 Mio., -76.5%), das Konzernergebnis liegt bei CHF 1.6 Mio. (Vorjahr 8.8 Mio., -81.3%), der Umsatz beträgt CHF 235.3 Mio. (Vorjahr 241.0 Mio., -2.4%).

Firma in Davos gekauft

Die Burkhalter Gruppe hat im ersten Halbjahr 2020 eine Akquisition getätigt und am 6. Januar die Elektro Christoffel, Inhaber Andrea Stiffler AG, in Davos Platz (GR) gekauft. Die Gewinnung zusätzlicher Marktanteile durch den gezielten Kauf anderer Elektrotechnik-Unternehmen bleibt weiterhin Teil der Strategie. Per 30. Juni 2020 zählen 47 Unternehmen an 100 Standorten zur Burkhalter Gruppe.

Ausblick

Zahlen in Kürze

In Mio. CHF 30.06.2019 30.06.2020 in % Betriebsergebnis (EBIT) 11.4 2.7 - 76.5 Konzernergebnis 8.8 1.6 - 81.3 Konzernumsatz 241.0 235.3 - 2.4 In CHF Gewinn pro Aktie 1.46 0.27 - 81.5

Den Halbjahresbericht 2020 finden Sie zum Herunterladen auf der Burkhalter Website unter https://www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen

Informationen über die Burkhalter Gruppe: www.burkhalter.ch

Die Burkhalter Gruppe ist führende Anbieterin von Elektrotechnik-Dienstleistungen am Bauwerk und mit fast 50 Gruppengesellschaften an über 100 Standorten in der Schweiz vertreten. Per 31.12.2019 erzielte sie ein Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 27.3 Mio., ein Konzernergebnis von CHF 22.3 Mio. sowie einen Umsatz von CHF 505.9 Mio. und beschäftigte 2990 Mitarbeitende (FTE, davon 645 Lernende). Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Zürich. Die Burkhalter Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange AG kotiert (Valorensymbol BRKN, Valorennummer 21225580, ISIN CH0212255803).

Elektrotechnik beginnt beim Elektrizitätswerk und umfasst sämtliche Prozesse bis zur Steuerung von elektrischen Anlagen und Maschinen beim Endverbraucher. Als führende Anbieterin von Elektrotechnik am Bauwerk in der Schweiz realisieren wir in hoher Qualität und präziser Ausführung das gesamte Spektrum an Dienstleistungen: Installationen, Schaltanlagen, Service und Unterhalt, Telematik, Automation und Security. Kurzum: 360° Schweizer Elektrotechnik.

Kennen Sie schon unseren Nachhaltigkeitsbericht?

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen hängen von gewissen Risiken und Unsicherheiten ab, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der Burkhalter Holding AG. Die Burkhalter Holding AG übernimmt ferner keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Medienmitteilung stellt keine Werbung, Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie gilt weder als (Emissions)prospekt im Sinne von Art. 35 des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder des per 1. Januar 2020 aufgehobenen Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts noch als Kotierungsprospekt im Sinne von Art. 27 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange.