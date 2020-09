DGAP-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Düsseldorf, 7. September 2020 August 2020 Juli 2020 August 2019 Orders gesamt 75.902 99.472 49.680 Wertpapier-Orders 69.426 91.998 39.748 Future-Kontrakte 15.067 16.234 22.285 Im August lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 116,9 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 20,53 % gegenüber dem Vormonat (+ 10,22 % ggü. August 2019). Per 31.08.2020 wurden bei der sino AG 345 Depotkunden betreut, 0,29 % weniger als im Vormonat.

Die Trade Republic Bank GmbH, an der die sino mittelbar beteiligt ist, bietet als erster Broker in Deutschland kostenfreie Aktien-Sparpläne an. Ab sofort können 1.000 Einzelaktien mit Sparplänen und einem beliebigen Betrag dauerhaft komplett kostenfrei bespart werden. Erst kürzlich hat zudem das Handelsblatt Trade Republic zu einer von "Deutschlands besten Banken 2020" gekürt.

"Wir freuen uns sehr über die tollen Nachrichten von Trade Republic - kostenlose Aktien-Sparpläne sind eine großartige Sache und sollten helfen, noch mehr Menschen von der Anlage am Kapitalmarkt und dem Angebot von Trade Republic zu überzeugen. Die Entwicklung des Unternehmens ist nach wie vor sehr gut und das Investment bereitet uns weiterhin viel Freude", so Ingo Hillen, Vorstandsvorsitzender der sino AG.





Die sino AG | High End Brokerage (WKN 576550, XTP) verfolgt eine aktive und transparente Kommunikationspolitik. Zum 15.04.2013 erfolgte ein Wechsel in den Primärmarkt, ein Segment des Freiverkehrs der Düsseldorfer Börse. Die sino AG informiert weiterhin monatlich über aktuelle Orderzahlen - jeweils am fünften Bankarbeitstag des darauffolgenden Monats. Die 1998 gegründete sino AG hat sich auf die Abwicklung von Wertpapiergeschäften für die aktivsten und anspruchsvollsten Privatkunden in Deutschland spezialisiert und entwickelte sich in kurzer Zeit zum Synonym für High End Brokerage. Die aktuell 15 Mitarbeiter betreuen derzeit rund 350 Depots mit einem durchschnittlichen Volumen von über 700.000 Euro. Aktionär der sino AG ist unter anderem die Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, eine 100%ige Tochter der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstandsvorsitzender

- ihillen@sino.de | 0211 3611-2040.





Tel. +49 211 3611 1220

