Die Futures bewegen sich zum Wochenauftakt einheitlich im Minus. Der DAX-Future notiert zwischenzeitlich etwas mehr als -0,1 % im Minus und hält sich damit knapp über der Marke von 12.900 Punkten. Die US-Futures sind fast einheitlich im Minus, wobei der Nasdaq-Future mit Verlusten von mehr als -1,1 % aus dem Rahmen fällt. Der S&P 500 Future steht vor Börsenbeginn mehr als -0,3 % tiefer. Die Verluste schließen sich damit nahtlos an die Verluste vom Freitag an.Der DAX hatte am Freitag nahe der Tagestiefs geschlossen. Die deutsche Benchmark ging mit einem Verlust von -1,65 % bei 12.842,66 Punkten aus dem Rennen. Bis zur Eröffnung der Wall Street hielt sich der DAX gut und erreichte Tageshöchstkurse von 13.127,08 Punkten. Ab 15:30 Uhr setzten dann die Abgaben ein. Besonders hart erwischte es am Freitag die Immobiliengesellschaften. Vonovia (-6,38 %) und Deutsche Wohnen (-5,87 %) waren die Tagesverlierer im DAX. Der Wochenverlierer war die Deutsche Börse (-6,55 %).

