Aktien: Investment-Legende Buffet geht nach Japan

Anzeige / Werbung Warren Buffets Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway sitzt auf einem Berg Cash und hat es schwer, geeignete Investitionen zu finden. Im ersten Halbjahr 2020 war Berkshire Hathaway ein Netto-Verkäufer von Aktien, weil keine geeigneten Investitionsobjekte ausgemacht werden konnten. In Japan ist die Investorenlegende nun fündig geworden. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Berkshire Hathaway kaufte Anteile an fünf japanischen Handelsunternehmen: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui und Sumitomo. Wie ein Großteil des japanischen Marktes waren sie kostengünstig, wobei vier der fünf Unternehmen unter dem Buchwert handelten. Der japanische Aktienmarkt ist im Vergleich zu den USA günstig bewertet und handelt bei KGV von rund 15 in Gegensatz zum S&P 500, der mit dem 20fachen erwarteten Gewinn für 2022 bewertet ist. Offenbar sieht Buffet Nachholpotenzial bei japanischen Aktien. Während sie in den vergangenen 5 Jahren vor allem seitwärts gelaufen sind, legte der marktbreite S&P 500 Index um fast 80 Prozent zu. Nikkei 225 hat das Jahreshoch im Visier Der Nikkei 225 konnte sich dennoch, wie viele andere Aktienmärkte weltweit auch, vom Corona-Crash deutlich erholen. Allerdings wurde das Vor-Corona-Kursniveau nicht ganz erreicht. Zuletzt hat sich ein Seitwärtstrend mit einer Untergrenze bei knapp 22.000 Punkten etabliert. Auf der Oberseite nähert sich der Nikkei dem Hoch aus dem Februar bei rund 24.000 Punkten an. Der leicht steigende MACD (Momentum) stützt den jüngsten Aufschwung, ein Test der Obergrenze ist in nächster Zeit wahrscheinlich. Enthaltene Werte: JP9010C00002,2455717

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )