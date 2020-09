Wiesbaden (ots) - Wo in Ost- und Westdeutschland gibt es ähnlich viele Neugeborene mit unverheirateten Eltern? Wo fällt das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ähnlich aus? Wo benötigt man ähnlich lange zum nächsten internationalen Flughafen? Das sind nur drei von 30 Fragen, die das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des 30. Jahrestags der Deutschen Einheit im Deutschland-Quiz stellt. Mit diesem neuen Format lädt die Behörde vom 7. September an dazu ein, spielerisch mehr über Bevölkerung, Wirtschaft und Infrastruktur Deutschlands zu erfahren und die Mauer in den Köpfen zum Bröckeln zu bringen.Im Fokus stehen dabei Kreise beziehungsweise kreisfreie Städte. Spielerinnen und Spieler suchen jeweils in Ost- und Westdeutschland nach zwei Kreisen oder Städten mit der größten Ähnlichkeit hinsichtlich der gestellten Frage. Mit den zwei Spielmodi "Entdeckerin / Entdecker" und "Lokalheldin / Lokalheld" können entweder spontan neue Gegenden erkundet werden oder gründlich und systematisch eine bestimmte Gegend - zum Beispiel die eigene Heimat- oder Lieblingsregion.Besonderheiten von Regionen treten in der Mikroperspektive hervorWarum aber hat das Deutschland-Quiz einen so starken regionalen Fokus? In den vergangenen 30 Jahren sind viele der einst deutlichen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland zurückgegangen. Besonderheiten und Eigenheiten von Regionen treten oftmals nur in der Mikroperspektive hervor. "Heute erscheint es spannend einzelne Städte oder strukturähnliche Regionen in ganz Deutschland miteinander zu vergleichen und nicht nur pauschal die Bundesländer in Ost und West gegenüberzustellen", erläutert Dr. Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes. Darüber hinaus lassen sich spezifische Aussagen über Regionen oft besonders gut auf Kreisebene treffen. Das Deutschland-Quiz zeichnet so ein vielschichtiges, detailliertes Bild von Deutschland und seinen Regionen.Wie viele Punkte die Spielerinnen und Spieler erzielen, ist für den Spielspaß weniger entscheidend. Dafür sorgen in erster Linie die oft überraschenden Ergebnisse und das gute Gefühl, mit jeder Frage etwas dazugelernt zu haben.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4698991