Die Aktie der Deutschen Lufthansa markierte am 9. Juni bei 12,56 Euro ein Hoch und ging anschließend in eine Abwärtsbewegung über. Sie durchbrach schnell den 50-Tagedurchschnitt und endete am 3. August auf einem Tief bei 7,21 Euro. Seitdem sind die Bullen bemüht, den Kurs wieder ansteigen zu lassen. Dabei stellt der 50-Tagedurchschnitt bislang das größte Hindernis dar. Er verläuft seit Mitte August nur noch horizontal und notiert aktuell bei 8,70 Euro. Vereinzelte Anstiege über den EMA50 scheiterten ...

