Der DAX startet in die neue Handelswoche fester, nachdem er in der vergangenen Woche Federn lassen musste. Gewinnmitnahmen in der zweiten Wochenhälfte sorgten hier auf Sicht von fünf Tagen für ein Minus von rund 1,4 Prozent. Am Morgen notiert er nun rund 0,9 Prozent fester. Von der Wall Street ist bei dieser Erholungsbemühung keine Schützenhilfe zu erwarten - die US-Börsen bleiben am Montag aufgrund eines Feiertages geschlossen.

