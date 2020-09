Wir befinden uns in einem der volatilsten Jahre der Geschichte. Der S&P 500 ist im ersten Quartal so schnell wie noch nie abgerutscht. Darauf folgte in den vergangenen fünf Monaten die schnellste Rallye auf neue Höchststände. Trotz dieser Volatilität, die eine Reihe von Anlegern verunsichert hat, ist dies eigentlich eine gute Sache. Denn der Aktienmarkt zeigt, dass er am Ende einfach immer steigt. Das bedeutet, dass sich jede frühere Börsenkorrektur oder Baisse als eine ausgezeichnete Kaufgelegenheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...