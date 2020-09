Am Montag geht es am deutschen Aktienmarkt nach oben.Der DAX startet mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 12.931,40 Indexpunkten in die neue Handelswoche. Damit rückt die Marke von 13.000 Punkten, unter die der deutsche Leitindex am Freitag deutlich gefallen war, zumindest wieder in Reichweite.Nach den jüngsten Verlusten im Zuge der Kurseinbrüche in New York geht es damit zum Wochenstart wieder aufwärts. In dieser Woche müsse es sich zeigen, ob die Kursverluste der vergangenen Woche ...

