HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Encavis von 7,20 auf 17,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Betreiber von Solarparks und Windkraftanlagen sei der führende unabhängige Stromerzeuger in Deutschland, schrieb Analyst Jan Bauer in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch in Europa gehöre das Unternehmen zu den größten Produzenten Erneuerbarer Energie. Mit einer breiteren Abdeckung der Wertschöpfungskette erklimme man nun die nächste Stufe./ag/tih

