Der Euro hat am Montag in der Früh weiterhin über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Gegen 9.00 Uhr wurde er bei 1,1828 Dollar gehandelt. Am Freitagabend hatte die Gemeinschaftswährung bei 1,1849 Dollar tendiert.Seitens konjunktureller Impulsgeber rückten zum Wochenauftakt Daten aus China und Deutschland in den Mittelpunkt. So stiegen Chinas Exporte im August schneller als erwartet. Der Außenhandel ...

