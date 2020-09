Evotec steht in den Startlöchern für eine neue Wachstumsphase. Vorstand Werner Lanthaler möchte mittelfristig auch in neuen Geschäftsfeldern durchstarten und setzt im zweiten Halbjahr auf einen Nachholeffekt. Die Aktie bleibt nicht nur für Biotech-Fans ein Basisinvestment."Unsere Entwicklung wird nicht linear sein, sondern ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit dem Ausbau unserer Aktivitäten 2021 eine höhere Stufe erreichen werden", so Lanthaler gegenüber der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...