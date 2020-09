07.09.2020 - Verbio Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6) hat es in dem am 30.06.2020 endenden Geschäftsjahr geschafft seine erhöhte Prognose nochmals deutlich zu übertreffen - die schnell umgesetzte Entscheidung in der Corona-Krise die Produktion auf Desinfektionsmittel um zu stellen hat hier sicherlich beigetragen. Flexibel auf Probleme reagierend - so stellt man sich ein Management vor: Biokraftstoffe werden weniger benötigt. also sucht man Alternativen. Und die Margen im Biokraftstoff sind gegen Ende des Geschäftsjahres auch noch kräftig gestiegen - passt in die Landschaft. Nachhaltigkeit ...

