Gold kann nicht von kurzfristigen Börsenturbulenzen profitieren

Am vergangenen Mittwoch erzielte der S&P 500 ein neues Allzeit-Hoch, doch zum Wochenschluss lagen die wichtigsten Aktienindizes (außer Japan) im Minus: Der DAX verlor auf Wochensicht 1,5 Prozent an Wert. Auch der Goldpreis hat in der Vorwoche nachgegeben. Charttechnisch bleibt beim gelben Metall jedoch erst einmal alles beim Alten.

Zusammenfassung:

"Halten", durch aktuelle Gegenbewegung (neue O-Säule).

Trend und Kursziele:

Trend : - steigend

Kursziele : 2.700/5.600 USD

Gültig : bis Bruch des Aufwärtstrends (T)

