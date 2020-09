Rückschlag für Tesla

Das ist eine echte Enttäuschung für die Aktionäre von Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014): Anders als von vielen erwartet worden ist, wird der Elektroautobauer vorerst nicht in den Aktienindex S&P 500 aufgenommen. Dies gab der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices am Freitag bekannt.

Vier Quartalsgewinne in Folge

Tesla gelang es im Juli, zum vierten Mal in Folge einen Quartalsgewinn zu verzeichnen und damit die letzte Voraussetzung für eine Aufnahme in den Index zu erfüllen. Doch beim Aufstieg in den Index wurden dem US-Autobauer der Online-Modehändler Etsy (WKN: A14P98 / ISIN: US29786A1060), der Halbleiterhersteller Teradyne (WKN: 859892 / ISIN: US8807701029) und das Medizintechnik-Unternehmen Catalent (WKN: A112H2 / ISIN: US1488061029) vorgezogen. Im Gegenzug sind H&R Block (WKN: 859376 / ISIN: US0936711052), Coty (WKN: A1WY6X / ISIN: US2220702037) und Kohl's (WKN: 884195 / ISIN: US5002551043) abgestiegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...