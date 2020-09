Das Unternehmen Capri Holdings (WKN: A2PBDX) habe ich als Top-Aktie im September 2019 besprochen. Auch wenn ein Jahr für einen langfristigen Investor keine Zeit ist, möchte ich ähnlich wie zuletzt bei British American Tobacco (WKN: 916018) ein erstes Zwischenfazit wagen. In dem Artikel schauen wir uns die Performance der Aktie an und vergleichen diese mit der operativen Entwicklung des Unternehmens. Hier möchte ich mich auch an einer Einordnung der neuesten Entwicklungen versuchen. Abschließend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...