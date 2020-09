Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Schaufenster? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf Tesla, den S&P 500 und das Britische Pfund.

MÄRKTE & IMPULSE

> USA | Wall Street: Die Intensität der Auseinandersetzung zwischen Bullen und Bären nimmt zu. Am Freitag zappelten die US-Indizes erneut wild hin und her und erneut ergab sich zum Handelsschluss kein einheitliches Stimmungsbild. Der Dow Jones beendete die Woche mit einem Plus von 0,6 Prozent. Für den S&P 500 gab es ein Minus von 0,8 Prozent zu verzeichnen. Der Druck auf den Technologiesektor bleibt hoch. Der Nasdaq100 gab um weitere 1,3 Prozent nach.

Ein positives Signal gab es vom US-Arbeitsmarkt. Abseits des Agrarsektors wurden im Laufe des August 1,37 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen. Der Zuwachs liegt im Rahmen der Erwartungen. Deutlich niedriger als geschätzt kam die Arbeitslosenquote daher. 8,4 Prozent wurden gemeldet, erwartet wurde lediglich ein Rückgang auf 10 Prozent.

Unser Verkauf von Beyond Meat kam in der letzten Woche zum perfekten Zeitpunkt. Wie erwartet konnte die Aktie den starten Zugewinn zum Handelsauftakt am Donnerstag nicht halten und kippte wie schon mehrfach in der Vergangenheit wieder nach unten ab. Um die Marke von 125 Dollar wartet nun eine markante Unterstützung. Wird dieser Halt gebrochen, droht ein Rücksetzer Richtung 100 Dollar.

Aufgrund des Tags der Arbeit findet heute an der Wall Street kein Handel statt.

UNTERNEHMEN & NACHRICHTEN

ISIN: US78378X1072, EU0009658145, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, US2605661048, US6311011026, DE0007203275, US08862E1091

Den vollständigen Artikel lesen ...