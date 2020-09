Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Nachfrage nach der ersten Öko-Anleihe des Bundes war riesig, so die Deutsche Börse AG.Statt der gewünschten 4 Milliarden habe der Staat 6,5 Milliarden Euro über einen zehnjährigen Bond aufgenommen und zahle Anlegern dafür keine Zinsen. "In den Büchern waren Bestellungen in Höhe von rund 35 Milliarden Euro", informiere Arthur Brunner. Weil das Interesse so groß gewesen sei, falle die Rendite dem Händler der ICF Bank zufolge gegenüber einer konventionellen Anleihe gleicher Laufzeit derzeit 0,1 Prozent niedriger aus. Noch in diesem Jahr sollten weitere Green Bonds folgen. Unter anderem plane die Finanzagentur im vierten Quartal ein fünfjähriges Papier dieser Gattung auszugeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...