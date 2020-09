Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Sommermonat August ist die Neuemissionstätigkeit von Unternehmen und Banken fast vollständig zum Erliegen gekommen, so die Analysten der DekaBank.Auch am Sekundärmarkt sei der Handel deutlich dünner geworden, und selbst die EZB habe sich mit ihren Käufen stark zurückgehalten. Die Risikoaufschläge seien in dieser Zeit leicht gesunken, und die Renditen seien den Bundesanleihen vorsichtig nach unten gefolgt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...