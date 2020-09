Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Staatsanleihen bleiben bei Anlegern gefragt, obwohl die Renditen ein äußerst niedriges Niveau aufweisen, so die Analysten der Helaba.Vor allem der ultralange Laufzeitbereich habe sich vergleichsweise gut verkauft und die Renditedifferenz zwischen 30- und 10-jährigen Bundesanleihen sei in den letzten Handelstagen etwas kleiner geworden. Bei den Peripheriespreads habe sich zuletzt wenig getan und selbst französische Anleihen würden gut laufen - trotz des erhöhten Angebots in der letzten Woche und der Aussicht auf ein zusätzliches Corona-Hilfspaket in Höhe von 100 Mrd. EUR. ...

