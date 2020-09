In unserer Analyse vom 03.09.20 DAX: Neues Kaufsignal! hatten wir bereits über die charttechnische Situation des deutschen Leitindex berichtet. Der Ausbruch indes kam nicht, der DAX rutschte zum Handelsende wieder nach unten in die mehrwöchige Tradingrange und beendete den Handel bei 13057 Zählern. Am Freitag kam es zu weiteren Einbußen und somit zu einem Wochenschluß bei 12842. Zum Start in die neue Woche zeigt sich der Index zur Stunde behauptet und kämpft derzeit bei 12973 wieder mit den Sprung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...