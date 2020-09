Die Wiener Börse hat am Montagvormittag klare Gewinne präsentiert. Der heimische Leitindex ATX gewann gegen 9.50 Uhr 1,96 Prozent auf 2.260,66 Zähler hinzu. Für den ATX Prime ging es um 1,83 Prozent auf 1.154,62 Punkte hinauf.Nachdem in der Früh positive Konjunkturdaten aus China und Deutschland in den Fokus gerückt waren, stand im weiteren Verlauf des Vormittags eine Umfrage des Analyseunternehmens ...

