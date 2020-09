Die in Wien gelistete B-A-L Germany AG hat den Wohnungsbestand im 1. Halbjahr um 19,4 Prozent von 67 auf 80 Einheiten erhöht, die korrespondierende Wohnfläche stieg um 34,8 Prozent von 2.781 auf 3.749 Quadratmeter. Durch den Flächenzuwachs erhöhte sich der Mietumsatz parallel auf 112.074 Euro (Vorjahr 74.190 Euro). Dies entspricht einer Steigerungsrate von 51 Prozent. Der Nettogewinn, welcher im Jahr zuvor noch mit Sonderaufwendungen aus dem Börsengang belastet war, konnte mit 2.241,51 Euro in die Pluszone vorrücken. "Im weiteren Jahresverlauf planen wir die Aufnahme von Fremd- und Eigenkapital in der Größenordnung von 3 Millionen Euro. Derzeit verfügen wir über mehrere Investitionsmöglichkeiten, die wir sukzessive durchführen ...

