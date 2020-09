Im Gegensatz zu den großen europäischen Börsen konnte der heimische Markt am Freitag zulegen, der ATX beendete den Handel mit einem knappen Plus von 0,1%, was auf Wochensicht dennoch ein Minus von 1,6% bedeutete. Die gute Tagesperformance des heimischen Börsenbarometers war vor allem den stark gewichteten Bankenaktien zu danken, die sich dank der europaweiten Stärke des Sektors doch deutlich verbessern konnten. Die Bawag fiel zwar etwas ab und konnte lediglich um 0,1% vorrücken, die Erste Group schaffte hingegen ein Plus von 1,7%, noch besser lief es für die Raiffeisen, die um 1,8% vorrücken konnte. Ansonsten gab es kaum relevante Neuigkeiten zu den einzelnen Titeln, Gewinner des Tages war voestalpine, der Stahlkonzern konnte sich gleich um 3,0% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...