DJ P&S-Anti-Viren-Schleuse made in Germany: Port-Security revolutioniert Metalldetektor - Lösung für Unternehmen, Einkaufszentren und Handel setzt auf UV-Licht und Temperatur-Scanner

Wentorf bei Hamburg (pts012/07.09.2020/10:00) - Der Sicherheitsdienstleister Port-Security https://port-security.de geht deutschlandweit mit der einzigartigen P&S-AntiViren-Schleuse auf den Markt und revolutioniert damit klassische Metalldetektoren. Die neuentwickelte UV-Schleuse tötet Viren und Bakterien zuverlässig ab. Das Funktionsprinzip ist einfach wie effizient: Die DNA von Viren und Bakterien wird so zerstört, dass sich Erreger nicht weiter vermehren können. Zum Einsatz kommt eine wissenschaftlich bestätigte Methode.

Sicherheit wie am Flughafen

"Das Anwendungsspektrum der P&S-AntiViren-Schleuse ist breit und reicht von Unternehmen mit vielen Mitarbeitern über Geschäfte im Enzelhandel bis hin zu Einkaufszentren oder Veranstaltungen. Für Menschen ist die Durchgangsleuchte unschädlich. Im UV-Licht befindet man sich auch nur kurz, aber ausreichend und zielgerichtet genug, um nur den Körper zu beleuchten. Die Technik ist überdies auch nur dann eingeschaltet, wenn der Erfassungsbereich betreten wird. Das Umfeld bleibt geschützt. Nur der Innenraum im Torbogen wird durch die Anordnung der LEDs beleuchtet", erklärt Thomas Höntsch, Geschäftsführer von Port-Security, die Funktionsweise.

Berührungslose Temperatur-Scanner messen beim Durchgehen vollautomatisch. Erhöhte Temperatur wird deutlich signalisiert. In diesem Moment kann eine Sicherheitsfachkraft die erkrankte Person bitten, sich zu entfernen. Dadurch stecken sich die anderen Besucher nicht mehr bei dieser Person an. Durchgangsdetektoren werden zurzeit vor allem an Flughäfen und bei Veranstaltungen eingesetzt. Der Ansatz von Port-Security zielt jedoch darauf ab, allen Menschen die Vorteile eines solch modernen Gerätes zu bieten. "Unsere P&S-AntiViren-Schleuse trägt zur Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden erheblich bei", unterstreicht Höntsch weiter.

Weitere Informationen zur P&S-AntiViren-Schleuse unter: https://antiviren-schleuse.de

Über Port-Security Port-Security ist seit seiner Gründung 2006 auf Expansionskurs und stellt sich immer wieder neuen Herausforderungen. Das Unternehmen aus Wentorf bei Hamburg entwickelt derzeit auch eine spezielle Maske mit UV-Licht. Der Träger atmet durch einen Zylinder. Hierbei entsteht kein Luftwiderstand. Das Atmen wird dadurch erleichtert und das wiederholte Einatmen von Stickoxiden entfällt. Durch diese Funktion wird die Ein-und-Aus-Atemluft entkeimt. Eine Übertragung von Viren und Bakterien ist damit unmöglich. Durch die spezielle Bauform des Zylinders lassen sich aus einem Lichtstrahl über 100 erzeugen. Da jeder einzelne Winkel bestrahlt wird, haben Viren und Bakterien keine Chance. Durch die besondere Anordnung der Austrittslöcher wird das restliche Gesicht nicht vom Licht getroffen. Auch alle Tröpfchen beim Husten oder Niesen werden im Vorderraum der Maske aufgefangen und größtenteils im Nahbereich vom Licht erfasst.

Aussender: Port-Security.de, THW-Service e.K. Ansprechpartner: Thomas Höntsch Tel.: +49 40 209592 23 E-Mail: info@port-security.de Website: www.port-security.de

