Berlin (pta016/07.09.2020/10:01) - Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400) - Marktführer bei Immobilienauktionen in Deutschland - hat heute ihren Halbjahresbericht 2020 veröffentlicht.

Insgesamt hat die Deutsche Grundstücksauktionen AG zusammen mit Ihren 100 %-igen Tochtergesellschaften im ersten Halbjahr Immobilien für ca. EUR 59,8 Mio. verkauft, das sind rd. 12 % mehr als im ersten Halbjahr 2019, als der Objektumsatz rd. EUR 53,3 Mio. betrug. Diese Steigerung ist angesichts des schwierigen Umfeldes bei der Durchführung von Auktionen zu Corona-Zeiten ein großer Erfolg.

Der Halbjahresüberschuss nach Steuern stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum von EUR 809.836,06 um rd. 4,5 % auf EUR 846.411,85.

Insbesondere die selbst operativ tätige Deutsche Grundstücksauktionen AG hat gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich stärker abgeschlossen, während die Tochtergesellschaften zum Teil Corona-bedingte Rückgänge verzeichnen mussten.

Trotz der weiter bestehenden Unsicherheiten über den Fortgang der Pandemie blickt die Auktionshausgruppe optimistisch auf das zweite Halbjahr 2020. Die ersten Auktionsergebnisse des Herbstes sind sehr gut und bestätigen diese Einschätzung.

