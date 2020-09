DGAP-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Mayr-Melnhof Karton AG: Neuausrichtung bei Karton- und Faltschachtelproduktion am Standort Hirschwang



07.09.2020 / 10:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Versorgung der Kunden aus anderen Werken der Mayr-Melnhof Gruppe ist sichergestellt.



Das Ergebnis der Kartondivision wird mit voraussichtlich rund EUR 25 Millionen belastet, wovon der überwiegende Teil auf Abschreibungen entfällt.



Der Standort Hirschwang soll sich künftig auf die bestehende Faltschachtelproduktion (Neupack) mit 215 Mitarbeitern konzentrieren. Investitionen zur Stärkung des Standortes in diesem Bereich werden geprüft.





Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Mag. Stephan Sweerts-Sporck

Investor Relations

Mayr-Melnhof Karton AG

Brahmsplatz 6

A-1040 Wien

Tel.: (+43/1) 50136 - 91180

Fax: (+43/1) 50136 - 91195

e-mail: investor.relations@mm-karton.com

Website: http://www.mayr-melnhof.com Eine umfassende Prüfung der Rahmenbedingungen hat ergeben, dass eine wirtschaftliche Fortführung der Produktion auf der Kartonmaschine in Hirschwang an der Rax, Niederösterreich, nicht möglich ist. Alter und Bauart der Maschine (Baujahr 1952) sowie gestiegene Marktanforderungen stehen einem Fortbestand entgegen. Davon sind 150 Mitarbeiter betroffen, Gespräche über einen Sozialplan wurden bereits aufgenommen.Die Versorgung der Kunden aus anderen Werken der Mayr-Melnhof Gruppe ist sichergestellt.Das Ergebnis der Kartondivision wird mit voraussichtlich rund EUR 25 Millionen belastet, wovon der überwiegende Teil auf Abschreibungen entfällt.Der Standort Hirschwang soll sich künftig auf die bestehende Faltschachtelproduktion (Neupack) mit 215 Mitarbeitern konzentrieren. Investitionen zur Stärkung des Standortes in diesem Bereich werden geprüft.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Mag. Stephan Sweerts-SporckInvestor RelationsMayr-Melnhof Karton AGBrahmsplatz 6A-1040 WienTel.: (+43/1) 50136 - 91180Fax: (+43/1) 50136 - 91195e-mail: investor.relations@mm-karton.comWebsite: http://www.mayr-melnhof.com

07.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de