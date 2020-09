Wells Fargo: Warren Buffett senkt den Daumen

Diese Meldung bei Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026) sorgte am Samstag für Schlagzeilen: Die Investment-Holding von Star-Investor Warren Buffett hat ihre Beteiligung an Wells Fargo (WKN: 857949 / ISIN: US9497461015) kräftig heruntergefahren. Demnach wurden mehr als 100 Millionen Aktien an dem Finanzkonzern verkauft. Laut der entsprechenden Pflichtmitteilung ist das veräußerte Aktienpaket gemessen am Schlusskurs vom Freitag knapp 2,5 Mrd. US-Dollar schwer.

Berkshire Hathaway hat damit den eigenen Anteil an der US-Bank um mehr als 40 Prozent abgebaut und hält jetzt nur noch 3,3 Prozent der Aktien von Wells Fargo. Das verbleibende Aktienpaket hat jetzt einen Wert von 3,4 Mrd. US-Dollar.

Quartalsverlust bei Wells Fargo

Schon im Vorfeld hatte Berkshire Hathaway den Anteil an der Großbank Stück für Stück verringert. Wells Fargo hatte im zweiten Quartal 2020 den ersten Vierteljahresverlust seit dem Finanzkrisenjahr 2008 eingefahren. Die Bank wird derzeit belastet durch hohe Kreditausfälle im Zuge der Corona-Pandemie sowie Affären um fingierte Konten und andere dubiose Geschäftspraktiken.

