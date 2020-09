DJ Sentix-Konjunkturindex für Deutschland steigt zum fünften Mal

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Konjunkturindex des Beratungsunternehmens Sentix für Deutschland ist im September zum fünften Mal in Folge gestiegen. Nach Mitteilung von Sentix erhöhte er sich auf minus 0,1 (Juli: minus 4,5) Punkte. Das ist der höchste Stand seit Februar, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland. Die Lagebeurteilung kletterte auf minus 22,8 (minus 30,8) Punkte, während der Erwartungsindex auf plus 25,5 (plus 25,8) Punkte leicht nachgab.

"Positiv ist, dass die Erwartungswerte stabil bleiben, die Verbesserung also im Wesentlichen von den Lagewerten getragen wird", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner die Daten. "Diese liegen aber noch überwiegend im negativen Bereich, die rezessiven Tendenzen sind also noch nicht vollständig überwunden." Der Weg aus der Rezession sei weit und Investoren bezweifelten, dass der Corona-Einbruch in Deutschland binnen eines Jahres vollständig ausgeglichen werden könne.

Auch der Sentix-Gesamtindex für die Konjunktur im Euroraum stieg im September zum fünften Mal in Folge auf minus 8,0 (minus 13,4) Punkte. Die Lagewerte erhöhten sich auf minus 33,0 (minus 41,3) Zähler, die Erwartungen stiegen auf plus 20,8 (plus 19,3) Zähler. "Der dynamische Aufholprozess der Konjunktur in Euroland hält auch im September an", sagte Hübner.

Eine besonders positive Entwicklung sei für die Schweiz zu verzeichnen sowie für Asien ohne Japan. Hier stiegen die Erwartungswerte auf den höchsten Stand seit Februar 2013. Die Dynamik in den USA sei verhaltener und gleiche derjenigen im Euroraum. In Lateinamerika scheine sich die Lage zu stabilisieren.

