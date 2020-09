Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenausklang am Covered-Bond-Markt verlief nach den interessanten Emissionen solide und weiterhin wird das Material gesucht, so die Analysten der Helaba.Gute Voraussetzungen für weiteres Angebot aus dem Ländersegment würden die jüngsten Ratingbestätigungen von NRW (AA), Bayern (AAA) und Finnland (AA+) durch S&P bieten. Lediglich den Ratingausblick Sachsens (AAA) habe die Agentur als Folge Corona bedingter Einnahmenverluste und hoher Ausgaben auf negativ gesenkt. In der Emissionspipeline sei auf die Rentenbank mit einem Green Bond sowie die DZ Hyp mit einem 5-jährigen Benchmark-Hypothekenpfandbrief zu achten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...