Mayr-Melnhof dreht eine Maschine ab: Eine Fortführung der Produktion auf der Kartonmaschine in Hirschwang an der Rax sei nicht wirtschaftlich - Alter und Bauart (Baujahr 1952) sowie gestiegene Marktanforderungen würden einem Fortbestand entgegenstehen, teilt das Unternehmen mit. Mit den betroffenen 150 Mitarbeiter werden Gespräche über einen Sozialplan geführt, wie es heißt. Die Versorgung der Kunden aus anderen Werken der Mayr-Melnhof Gruppe sei sichergestellt. Für die Kartondivision bedeutet die Schließung eine Belastung des Ergebnisses in Höhe von 25 Mio. Euro, wovon der überwiegende Teil auf Abschreibungen entfällt, wie Mayr-Melnhof mitteilt. Der Standort Hirschwang soll sich künftig auf die bestehende Faltschachtelproduktion (Neupack) mit 215 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...