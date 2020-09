Berlin (ots) -- Digitalisierung an Deutschlands Schulen beschleunigen- Maßnahmen der Bundesregierung unzureichend "Kinder und Jugendlichen bleiben schnelle und wirksame Hilfen während der Corona-Krise verwehrt", hebt SoVD-Präsident Adolf Bauer anlässlich des nach und nach beginnenden Schulbetriebs in Deutschland hervor. Die Digitalisierung an Deutschlands Schulen müsse "dringend beschleunigt werden und einen Schub bekommen, damit bei einem erneuten Lockdown wirklich alle Schüler*innen über digitale Geräte verfügen". "Der Beschluss der Bundesregierung, Lehrer*innen mit Dienst-Laptops auszustatten, reicht vorne und hinten nicht aus."An den Regelsätzen änderte sich laut Adolf Bauer "trotz unserer Forderung nach 100 Euro Soforthilfe pro Monat nichts". "Die vom Bund beschlossenen 150 Euro Zuschuss für bedürftige schulpflichte Kinder und Jugendliche, die zur technischen Ausrüstung für den häuslichen Unterricht ausgezahlt werden sollten, ist vielfach im Verantwortungsdickicht zwischen Schulen, Schulbehörde und Jobcentern versickert. Viele Familien sind damit auf sich allein gestellt."Pressekontakt:Murat Ham (V. i. S. d. P.)Pressesprecher undLeiter der PressestelleStralauer Straße 6310179 BerlinTel. 030 72 62 22-129Fax 030 72 62 22-328Pressestelle@sovd.dewww.sovd.dewww.sovd-tv.de_____________________________________________________Mit dir. Für alle. Gegen soziale Kälte.Werden Sie Teil unserer starken Gemeinschaft und engagieren Sie sichmit uns!www.soziale-kaelte.de - gegensozialekälte_____________________________________________________Original-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43645/4699248