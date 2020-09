ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan auf "Buy" mit einem Kursziel von 3900 Franken belassen. In den USA habe die Bereitschaft für Restaurantbesuche zuletzt einen Höhepunkt seit Ausbruch der Corona-Krise erreicht, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei positiv für den Aromen- und Duftstoffhersteller. Andererseits halte die Zurückhaltung im Reisesegment an, was das Parfumgeschäft bremse./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2020 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

CH0010645932