Die Joh. Friedrich Behrens AG zieht es womöglich mit einer Folgeanleihe an den Bondmarkt: Der Hersteller von Befestigungstechnik plant die Refinanzierung seiner am 11. November 2020 endfälligen Behrens-II-Anleihe 2015/20 (WKN: A161Y5) mit einem Restvolumen von rund 16,2 Mio. EUR. Heute außerdem in den News: DEWB forciert MueTec-Verkauf und curasan bringt Insolvenzplan auf den Weg. Joh. Friedrich Behrens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...