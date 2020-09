DJ Bundesregierung erwägt Weltraumbahnhof in der Nordsee

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium prüft Pläne, einen Startplatz für Kleinraketen in Deutschland zu errichten. Ein entsprechendes Konzept hatte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) am Freitag vorgelegt, erklärte eine Ministeriumssprecherin. Dieses werde im Haus nun "genau" geprüft. Zuerst hatte das Handelsblatt über ein Treffen von Raumfahrtunternehmen und Beamten im Wirtschaftsressort berichtet. Das BDI-Machbarkeitskonzept, das gemeinsam mit Firmen der deutschen Raumfahrt und der maritimen Industrie entwickelt worden sei, sehe demnach eine mobile Startplattform in der Nordsee vor.

Der Bund fördert bereits drei deutsche Startups, die Kleinraketen, sogenannte Minilauncher, entwickeln, um Kleinsatelliten ins All zu bringen. Der Startplatz im Meer wäre für den Bund vergleichsweise billig, so das Handelsblatt. Er soll 30 Millionen Euro finanzieren, verteilt auf sechs Jahre. Die größten Hindernisse seien nach Ansicht sowohl der Unternehmen als auch des Ministeriums nicht technischer, sondern regulatorischer Natur: Mit Schweden und Norwegen, die selbst Startplätze an ihren Küsten planen, müsste sich die Bundesregierung wohl verständigen.

