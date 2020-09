Smart Farming: Die profitable Landwirtschaft der Zukunft

Die wachsende Weltbevölkerung und die Verknappung der Anbauflächen werden die Versorgung der Menschheit mit Nahrungsmitteln in Zukunft erschweren. Um die Grundversorgung in einer voranschreitenden Welt zu sichern, müssen intelligente Lösungen gefunden werden. Smart Farming vereint verschiedene Technologien, die versprechen, diese Herausforderung in Zukunft angehen zu können. Anleger können durch Investments in Unternehmen der Smart Farming-Branche einen Beitrag hierzu leisten und gleichzeitig an einem Wachstumsmarkt partizipieren.

Wachsende Weltbevölkerung stellt Lebensmittelhersteller vor Herausforderungen

Bei der aktuellen Wachstumsrate der Weltbevölkerung gehen verschiedene Studien davon aus, die Lebensmittelherstellung verdoppeln zu müssen, um alle Menschen ernähren zu können. Der Schlüssel für die Landwirtschaft der Zukunft liegt also im effizienteren Landwirtschaften. Unter "Smart Farming" wird im weitesten Sinne ein ganzes Bündel an neuen Technologien und Methoden der Landwirtschaft zusammengefasst. Einer der Schlüsselaspekte dabei ist die Digitalisierung der Landwirtschaft.

