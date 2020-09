DJ Samsung und Verizon schließen 5G-Vertrag über 6,65 Mrd Dollar

Von Elizabeth Koh

SEOUL (Dow Jones)--Samsung hat mit dem US-Telekomkonzern Verizon einen Vertrag über Netzwerkausrüstung und Dienstleistungen im Volumen von 6,65 Milliarden US-Dollar geschlossen. Der Auftrag gibt den Ambitionen des südkoreanischen Elektronikkonzerns Auftrieb, ein führender Anbieter für 5G-Technologie zu werden.

Die Vereinbarung zwischen Samsung und Verizon läuft bis Ende 2025 und betrifft in erster Linie die 5G-Infrastruktur, auch wenn sie allgemein den Verkauf, die Installation und die Wartung von Netzwerkausrüstung umfasst, wie aus einer Mitteilung von Samsung in Südkorea hervorgeht. Samsung wollte sich nicht dazu äußern, welches Vertragsvolumen in direktem Zusammenhang mit 5G steht.

Verizon war nicht unmittelbar für eine Stellungnahme zu erreichen.

Bei den 5G-Netzwerkumsätzen rangiert Samsung laut dem Marktforschungsunternehmen Dell'Oro Group mit einem Anteil von 13 Prozent am Gesamtmarkt auf Platz vier. Der Konzern liegt damit hinter den Marktführern Huawei Technologies Co. aus China sowie Ericsson und Nokia aus Europa. Es wird erwartet, dass der Einsatz der Technologie der nächsten Generation nach der erwarteten Einführung des ersten 5G-fähigen Telefons von Apple im Laufe dieses Jahres deutlich zunehmen wird.

