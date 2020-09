Märkte um 12: DAX im Aufwind - Große Enttäuschung bei Tesla

Der DAX kann am Montagmittag zeitweise um 1,3 Prozent zulegen und notiert damit im Bereich der wichtigen 13.000er-Marke. Im Fokus steht hier weiterhin das Februar-Allzeithoch (13.795 Punkte). Die Chancen stehen gut, dass der DAX noch in der laufenden Woche neue Rekordhochs markiert.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,3% 13.015 MDAX +1,8% 27.390 TecDAX +2,3% 3.052 SDAX +2,0% 12.395 Euro Stoxx 50 +1,0% 3.293

Am Montagmittag standen im DAX 27 Gewinnern nur drei Verlierer gegenüber. Der mit Abstand stärkste Gewinner war die Aktie von Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Für den Kurs geht es zeitweise um über drei Prozent nach oben.

Im Fokus stand am Montagmittag auch die MDAX-Aktie der Aareal Bank (WKN: 540811 / ISIN: DE0005408116). Die Aktie legte zeitweise um über zwei Prozent zu. Anleger waren positiv überrascht davon, dass der Immobilienfinanzierer weiterhin im MDAX notieren wird. Wie die Deutsche Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055) am Samstag mitteilte, handelte es sich bei der bekanntgegebenen Abstufung in den SDAX um eine Fehlmeldung.

