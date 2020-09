Die Aktie der Aareal Bank hat am Montagvormittag bis zu 3,5 Prozent zugelegt. Die Anleger reagieren erleichtert auf eine Meldung der Deutschen Börse vom Wochenende, wonach die Papiere des Immobilenfinanzieres nun doch im MDAX notiert bleiben. Nach der jüngsten Überprüfung der Index-Zusammensetzung hatte die Deutsche Börse am letzten Donnerstag mitgeteilt, dass die Aareal Bank zum 21. September in den SDAX absteigen wird. Ein Fehler, wie der Börsenbetreiber am Wochenende mitteilte: Statt der Aareal ...

