NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Swiss Life von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 330 auf 350 Franken angehoben. Die Papiere des Versicherers seien seit der Abstufung vor einem Jahr der Branche hinterher gelaufen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Nun sei die Rendite wieder attraktiv und biete Sicherheit./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2020 / 17:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0014852781

SWISS LIFE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de