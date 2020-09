Grüne, Linke und FDP haben sich auf einen konkreten Auftrag für den parlamentarischen Untersuchungsausschuss im milliardenschweren Wirecard-Bilanzskandal geeinigt. Dieser solle im Wortlaut am Donnerstag in Berlin veröffentlicht werden, sagte FDP-Finanzpolitiker Florian Toncar am Montag zu Journalisten.

