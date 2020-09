Essen (www.anleihencheck.de) - Der sich spürbar aufhellende Ausblick für die Weltwirtschaft hat in den letzten Tagen und Wochen dazu geführt, dass die marktimpliziten Inflationserwartungen spürbar nach oben gedreht haben, berichten die Analysten der National-Bank AG.Insofern hätten die Notenbanken ihr erstes Stabilisierungsziel erreicht. Angesichts der vielfältigen Bedrohungen und globalen Risiken durch die Corona-Epidemie würden die internationalen Notenbanken aber zunächst auch weiterhin alle Geldschleusen auf unbestimmte Zeit voll geöffnet lassen. Die FED erwarte weiterhin, an der Nullzinspolitik so lange festzuhalten, bis sie sicher sei, dass die Wirtschaft die Corona-Krise "überstanden hat". ...

