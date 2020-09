Linz (www.anleihencheck.de) - Die meisten letzte Woche veröffentlichten Wirtschaftsdaten aus Tschechien fielen negativer aus als erwartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Wirtschaftsleistung sei im zweiten Quartal um 11,00% niedriger als im Vorjahr gewesen. Der durchschnittliche Reallohn sei nach einem kräftigen Wachstum in den letzten Jahren nun um 2,50% gefallen. Die Arbeitslosenrate habe in den letzten zwei Monaten bei 3,80% gelegen - im internationalen Vergleich nach wie vor sehr niedrig, aber nur dank dem kurzarbeitähnlichen staatlichen Programm "Antivirus". Die Geldpolitik bleibe seit vier Monaten praktisch unverändert; der Leitzinssatz liege bei 0,25%. Eine weitere Lockerung sei derzeit nicht nötig und obwohl die Inflation (im Juli 3,40%) deutlich über dem Zielwert liege, seien auch keine Zinserhöhungen in Sicht. ...

