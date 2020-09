Augsburg (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) konnte in der vergangenen Handelswoche um 78 Ticks zulegen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Die technischen Indikatoren seien derzeit in der Summe neutral zu werten. Komme es jedoch an den Aktienmärkten zu stärkeren Kursverlusten, so könnte das Rentenbarometer hiervon möglicherweise profitieren. Der nächste Widerstand befinde sich in Form der 38-Tage-Linie bei 176,24 Punkten. Auf der Unterseite befinde sich die 90-Tage-Linie bei 175,30 und die 200-Tage-Linie bei 173,96 Punkten. (07.09.2020/alc/a/a) ...

