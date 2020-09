Die Aktie von Cartier Resources holt nach dem steilen Anstieg seit März nun Luft und konsolidiert unter dem Jahreshoch. Angesichts der zu erwartenden Nachrichtenlage steht dem Goldexplorer ein heißer Herbst bevor. Dabei spielt nicht nur der Goldpreis eine wichtige Rolle.

Steiler Anstieg und volle Kassen

Gerade einmal 8 Cent mussten Anleger Mitte März für eine Aktie von Cartier Resources (0,30 CAD | 0,19 Euro; CA1467721082) bezahlen. Danach folgte ein fulminanter Aufschwung des Titels, der in der Spitze bis auf 0,33 CAD an der Heimatbörse in Kanada stieg. Aktuell konsolidiert die Aktie leicht darunter und scheint Luft zu holen. Denn man muss ja die jüngst abgeschlossene Kapitalerhöhung noch verdauen. Mit der hatte Cartier seinen Cashbestand auf 13,8 Mio. Dollar aufgestockt, womit man gut aufgestellt ist, um sein Flaggschiffprojekt Chimo weiter zu explorieren.

Goldpreis und Bohrergebnisse

Und dort steht Cartier auch ein heißer Herbst bevor. Zum einen werden nun laufend Bohrergebnisse erwartet, denn die Drills arbeiten. Zuletzt schon konnte man wieder einmal hochgradige Resulatete von dem Vorkommen melden (siehe hier). Das sollte der Aktie neuen Schub verleihen, um das Allzeithoch zu knacken. Zum anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...