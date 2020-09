SpaceX als Vorbild: Unterstützt mit 100 Millionen Euro will das Münchner Startup Isar Aerospace eigene Trägerraketen entwickeln. Das von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX geplante Satelliten-Internet Starlink könnte bald an den Start gehen. Mehrere Hundert Satelliten befinden sich schon im Orbit. Auch die deutsche Industrie sieht am Beispiel SpaceX wirtschaftliches Potenzial im Bau von Raketen, die künftig Satelliten ins All bringen könnten. Die TU-München-Ausgründung Isar Aerospace etwa hat am Montag mit dem Bau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...