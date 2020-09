In der vergangenen Woche bekam der monatelange Höhenflug der Encavis-Aktie einen ersten Dämpfer. Eine Abstufung von Berenberg und der anschließende Einbruch am Gesamtmarkt bescherte dem SDAX-Titel nach dem Mehrjahreshoch bei 15,76 Euro in der Spitze ein Minus von mehr als 15 Prozent. Doch eine sehr bullishe Analystenstimme bringt am Montag nun bereits wieder die Trendwende.Encavis sei als Betreiber von Solar- und Windparks der führende unabhängige Stromerzeuger in Deutschland und gehöre auch in ...

