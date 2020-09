Stockholm (www.anleihencheck.de) - Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management, erklärt im Folgenden, welche Entwicklungen den globalen Carry Trade zum Erlägen bringen könnten und warum es sinnvoll ist, auf flexible Anlagestrategien zu setzen.Wir erleben aktuell eine Überreaktion an den Aktienmärkten - gestützt durch bessere Wirtschaftsdaten in der Aufwärtsphase einer U-förmigen Konjunkturerholung, so die Experten von Nordea Asset Management. Die Angst, etwas zu verpassen, und die sehr niedrigen Zinssätze würden ebenfalls dazu beitragen. Zugleich gebe es eine hohe Korrelation zwischen den verschiedenen Vermögenswerten und in einigen Fällen sehr niedrige Risikoprämien. Die meisten von uns vermuten, dass uns ein Short Squeeze bevorsteht - also eine Angebotsknappheit bei Wertpapieren, die zuvor in großer Anzahl leerverkauft wurden, so die Experten von Nordea Asset Management. Interessant in diesem Zusammenhang sei die Frage, was diesen Carry Trade über den erwarteten Short Squeeze hinaus zum Erliegen bringen könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...