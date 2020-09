Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Boom am globalen Green Bond Markt setzt sich fort, so die Analysten der Helaba.Ob das Rekordvolumen des letzten Jahres von 274 Mrd. US-Dollar im laufenden Turnus erreiche oder gar übertroffen werden könne, sei noch schwer zu sagen. Die Liste der Emittenten von grünen Anleihen wachse jedoch stetig, sodass in den kommenden Jahren mit einem weiteren kräftigen Wachstum zu rechnen sei. Dies gelte nicht nur für Unternehmens- oder Bankanleihen, sondern auch für Staatstitel. Frankreich, Irland, Belgien, die Niederlande und auch Polen hätten es schon vorgemacht. Nun habe Deutschland nachgezogen und den ersten Green Bund mit einem Volumen von 6,5 Mrd. Euro und einer Laufzeit von zehn Jahren platziert. Weitere grüne Emissionen sollten folgen, eine fünfjährige bereits im vierten Quartal. ...

